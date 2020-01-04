2020-01-04T18:58:49+03:00
Общество

В Самарской области ожидается плюсовая температура, местами пройдет снег

Однако с понедельника в регионе станет прохладнее
Евгения ВАСИНА
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Вы ждете снега?Вы ждете снега?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По сведению Гидрометцентра России в первой декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 5º, сообщается на сайте Приволжское УГМС.

Так в воскресенье, 5 января в Самарской области погода будет облачной, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер будет юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица.

- Очередной циклонический вихрь, перемещаясь своим центром по северным широтам Европейского материка, принесёт в наш регион новую порцию очень тёплого влажного воздуха из Атлантики. В субботу и воскресенье Самарская область будет находиться в тёплом секторе этого циклона. В понедельник к волжским берегам подойдёт холодный атмосферный фронт с небольшими и умеренными снегопадами. Температура воздуха вновь начнёт понижаться, - сообщила синоптиком 1 категории Галина Овечкина.

В понедельник В Самарской области будет облачно. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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