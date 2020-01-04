Красота: появились фотографии вечернего Фрунзенского моста

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:34:43+03:00

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Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре открыли 31 декабря. Обошлось без торжественного перерезывания красной ленточки. Рабочие просто убрали блоки и машины смогли наконец-то заехать на мост.

Горожане открытию, конечно, обрадовались. В социальных сетях тут же появилось множество фотографий нового моста, а накануне фотограф Александр Джунчег поделился вечерними снимками Фрунзенского моста.

Яркие, «теплые» фонари с двух сторон подсвечивают дорогу, придавая ей золотой оттенок.

Фото: Александр Джунчег

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ИСТОЧНИК KP.RU