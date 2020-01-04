В торговом центре «МЕГА» эвакуировано 1500 человек из-за бумаги в туалетной урне
4 января в 20:03 пожарные расчеты Главного управления МЧС России по Самарской области были подняты по тревоге. Поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации (стрелец-мониторинг) в торговом центре «МЕГА». Незамедлительно к популярному торговому центру были направлены пожарно-спасательные подразделения. Автоматически пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу, второму рангу.
К счастью, по прибытию подразделений к месту вызова все оказалось не так опасно. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области, сигнализация сработала на 1-м этаже в помещении туалета, там горела бумага в урне на площади 0,5 м2.
- Пожар ликвидирован подручными средствами до прибытия пожарных подразделений. Объявлен отбой рангу вызова - Пожар №2. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания торгового центра было эвакуировано 1500 человек, - сообщили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU