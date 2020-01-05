2020-01-05T08:27:47+03:00
Общество

В Сызрани через сайт бесплатных объявлений продают ночной клуб

Приобрести его можно за 650 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Под названием «GoLand» клуб работает с весны 2019 года. Фото: vk.com/goland63Под названием «GoLand» клуб работает с весны 2019 года. Фото: vk.com/goland63
Изменить размер текста:

В Сызрани владелец нового клуба «GoLand» решил продать его через сайт бесплатных объявлений. Предложение появилось на Avito. За ночной клуб на улице Интернациональной, 120 просят 650 тысяч рублей.

Сам автор объявления больше никаких подробностей не рассказывает, однако местное издание КТВ-Луч пишет, что продать ночной клуб пытались уже несколько раз.

- GoLand является ребрендингом заведения Mutabor - именно под такой вывеской начинал свою работу ночной клуб на Интернациональной несколько лет назад. При этом, продать его пытались неоднократно, а в 2018 году заведение даже сдавали в аренду за 80 тысяч рублей в месяц, - говорится на сайте телеканала.

Под названием «GoLand» клуб работает с весны 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти полицейские поймали вора-сладкоежку
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков стартовал на ралли-марафоне «Дакар-2020»
В Сызрани жители многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии
В Самаре полицейские из-за непристегнутого ремня поймали парня с дизайнерским наркотиком
В Сызрани через сайт бесплатных объявлений продают ночной клуб
В торговом центре «МЕГА» эвакуировано 1500 человек из-за бумаги в туалетной урне
Красота: появились фотографии вечернего Фрунзенского моста
В Самарской области ожидается плюсовая температура, местами пройдет снег
В Самарской области четыре человека погибли, провалившись под лед
В Самарской области вручили первые подарочные наборы «Наше сокровище»
В Самаре ищут водителя оранжевого автомобиля
Уже дома: первого малыша, родившегося в 2020 году в Самаре, выписали из роддома
Машина на штраф стояку, нарушителя в отдел полиции: на трассе Самара-Ульяновск поймали пьяного водителя
В Самаре дорогой спортивный автомобиль - Dodge challenger – въехал в забор
Топ-5 выбран: самарцы составили рейтинг мест, в которых им хорошо
Сбил пешехода и уехал: в Самаре ищут водителя, наехавшего на пенсионерку
Вторая жизнь есть: В Самаре новогодние елки переработают и раздадут всем желающим бесплатно
Искали несколько дней, нашли в реке: тело пропавшего жителя Тольятти из воды доставали спасатели
«Объявлен жёлтый уровень опасности»: в Самарской области ожидается сильный ветер
Людей спасали с помощью автолестницы: в Сызрани горело здание общежития на Ульяновском шоссе
Самара получит более 670 млн рублей из федеральной казны на достройку ледового Дворца спорта
В Самарской области из-за неосторожного обращения с огнем в новогодние праздники погибли 6 человек
Самарский губернатор пообещал подарить билеты в театр за лучшие новогодние снимки
Жители Сызрани ищут сбежавшую в первый день Нового года собаку в зеленом платье
Самарский ХК ЦСК ВВС сделал свободным вход на домашние игры
В Самарской области залетевший в окно квартиры на 14 этаже фейерверк устроил пожар
Перевозчик рассказал, когда автобусы Самары вернут в «Прибывалку»
В Самаре семья с двумя детьми отравилась угарным газом