В Сызрани через сайт бесплатных объявлений продают ночной клуб

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:27:47+03:00

Под названием «GoLand» клуб работает с весны 2019 года. Фото: vk.com/goland63

Приобрести его можно за 650 тысяч рублей

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В Сызрани владелец нового клуба «GoLand» решил продать его через сайт бесплатных объявлений. Предложение появилось на Avito. За ночной клуб на улице Интернациональной, 120 просят 650 тысяч рублей.

Сам автор объявления больше никаких подробностей не рассказывает, однако местное издание КТВ-Луч пишет, что продать ночной клуб пытались уже несколько раз.

- GoLand является ребрендингом заведения Mutabor - именно под такой вывеской начинал свою работу ночной клуб на Интернациональной несколько лет назад. При этом, продать его пытались неоднократно, а в 2018 году заведение даже сдавали в аренду за 80 тысяч рублей в месяц, - говорится на сайте телеканала.

Под названием «GoLand» клуб работает с весны 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU