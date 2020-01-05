2020-01-05T09:01:52+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские из-за непристегнутого ремня поймали парня с дизайнерским наркотиком

Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На парня составили административный протокол за нарушение ПДД, а также завели уголовное дело из-за наркотиков.На парня составили административный протокол за нарушение ПДД, а также завели уголовное дело из-за наркотиков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре задержали 20-летнего местного жителя с 0.41 г метилэфедрона. Полицейские на улице Чекистов остановили машину «Рено Сандеро» из-за того, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Во время беседы парень нервничал и стражи порядка решили досмотреть мужчину.

- В присутствии понятых, молодой человек добровольно выдал из наружного кармана куртки пакет, внутри которого находилось кристаллическое вещество. Как выяснили полицейские, молодой человек в 2015 году уже проходил по криминальным сводкам за незаконный оборот наркотиков. Нарушитель закона объяснил, что наркотик хранил исключительно для личного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На парня составили административный протокол за нарушение ПДД, а также завели уголовное дело из-за наркотиков. Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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