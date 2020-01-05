В Сызрани жители многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:57:20+03:00

Когда воду вернут в дома, не сообщается. Фото: Архив "КП"

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В Сызрани в районе Образцовой площади несколько многоквартирных домов остались без воды. Все из-за коммунальной аварии, сообщает КТВ-Луч. Прорыв произошел в субботу, 4 января, в районе дома №33 на улице Астраханской.

Без воды сейчас сидят жители домов №33 и №35. При этом, как пишет издание со ссылкой на местных жителей, горячая вода в домах есть.

Ремонт трубопровода начался утром в воскресенье, 5 января. Когда воду вернут в дома, не сообщается. Местным жителям рекомендовали закупиться водой или набрать ее в бойлерах.

ИСТОЧНИК KP.RU