2020-01-05T09:57:20+03:00
Общество

В Сызрани жители многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Ремонтировать течь начали утром в воскресенье 5 января
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Когда воду вернут в дома, не сообщается.Когда воду вернут в дома, не сообщается.Фото: Архив "КП"
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В Сызрани в районе Образцовой площади несколько многоквартирных домов остались без воды. Все из-за коммунальной аварии, сообщает КТВ-Луч. Прорыв произошел в субботу, 4 января, в районе дома №33 на улице Астраханской.

Без воды сейчас сидят жители домов №33 и №35. При этом, как пишет издание со ссылкой на местных жителей, горячая вода в домах есть.

Ремонт трубопровода начался утром в воскресенье, 5 января. Когда воду вернут в дома, не сообщается. Местным жителям рекомендовали закупиться водой или набрать ее в бойлерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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