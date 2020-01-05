Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков стартовал на ралли-марафоне «Дакар-2020»

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:07:35+03:00

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Тольяттинец Дмитрий Агошков стартовал на ралли-марафоне «Дарак-2020». Он выступает в зачете мотоциклов. В воскресенье, 5 января, ему предстоит проехать 751 км.

Ранее тольттинец прошел административно-технические проверки перед марафоном.

Дмитрий Агошков выступает за команду Troyka Team под стартовым номером 133 в классе Original by motul. В нем запрещена помощь механиков. В прошлом году тольяттинский гонщик также выступал в этом классе, где сошел с дистанции ближе к финишу. Original by motul считают самым экстремальным и тяжелым из всех классов ралли-марафона «Дакар».

ИСТОЧНИК KP.RU