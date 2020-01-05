2020-01-05T12:25:51+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские поймали вора-сладкоежку

Он вынес из магазина сладости на 5 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы.Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские поймали 23-летнего мужчину, который украл из магазина сладости. Молодой человек, пока продавцы не видели, спрятал под одежду продукты на 5 тысяч рублей и ушел. Вычислить злоумышленника удалось по записям видеокамер и благодаря очевидцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Участковый уполномоченный полиции выяснил адреса, где мог находиться подозреваемый, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В совершении правонарушения мужчина признался, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы. На молодого человека завели уголовное дело. Меньше года назад его уже судили за мелкое хищение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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