В Самаре подняли тариф на посещение общественных бань
Стоимость увеличилась на 10 рублей
Сходить в баню теперь стоит 240 рублей для обычных самарцев и 120 рублей для льготников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с нового года подняли тариф на посещение общественных бань. Стоимость увеличилась на 10 рублей и теперь составляет 240 рублей для обычных самарцев и 120 рублей для льготников. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Документ опубликован на сайте мэрии.
Льготы на посещение общественных бань получили ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, дети, которые остались без попечения родителей, многодетные семьи и пенсионеры.
Постановление вступило в силу с 1 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU