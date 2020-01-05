2020-01-05T13:04:41+03:00
Общество

В Самаре подняли тариф на посещение общественных бань

Стоимость увеличилась на 10 рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сходить в баню теперь стоит 240 рублей для обычных самарцев и 120 рублей для льготников.Сходить в баню теперь стоит 240 рублей для обычных самарцев и 120 рублей для льготников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с нового года подняли тариф на посещение общественных бань. Стоимость увеличилась на 10 рублей и теперь составляет 240 рублей для обычных самарцев и 120 рублей для льготников. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Документ опубликован на сайте мэрии.

Льготы на посещение общественных бань получили ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, дети, которые остались без попечения родителей, многодетные семьи и пенсионеры.

Постановление вступило в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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