В Самаре в ночь на Рождество усилят работу общественного транспорта

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:34:29+03:00

После праздничных богослужений в 2:00 – 2:30 горожан будут ждать автобусы около пяти храмов. Фото: "КП" Архив

Кроме того, в мэрии рассказали о программе праздника

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Мэрия Самары опубликовала программу празднования Рождества 2020 года в городе. Основные гулянья пройдут на площади Куйбышева. Гостей будут ждать рождественская ярмарка, выступления творческих коллективов, хороводы и спортивные состязания.

- 7 января в 14 часов начнется праздничная программа на главной сцене на площади - выступления театра народной песни «Добро», популярного дуэта «Кирилл да Марья», ансамбля казаков, детских творческих коллективов. Также будет зачитано рождественское поздравление Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, - рассказали в администрации города.

Помимо этого на площади Куйбышева будут работать два катка, пункты проката, теплые раздевалки, деревянные горки, усадьба самарского Деда Мороза, а также спортивный город, который расположится со стороны улицы Красноармейской.

Работу общественного транспорта в ночь на Рождество – с 6 по 7 января – усилят.

- После праздничных богослужений в 2:00 – 2:30 горожан будут ждать автобусы около пяти храмов: Покровский кафедральный собор, Храм во имя Петра и Павла, Храм в честь св. вмч. Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевский и Софийский соборы, - отметили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU