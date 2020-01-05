Владельцев собак в Самарской области обязали убирать за своими питомцами на улицах

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:37:17+03:00

А также запретили выгуливать животных детям до 14 лет.

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В Самарской области власти обязали хозяев собак убирать за своими питомцами. Делать это нужно в общественных местах (в парках и скверах, во дворах, на тротуарах) и в многоквартирных домах. Это следует из постановления правительства региона, которое подписано вице-губернатором – председателем правительства Виктором Кудряшовым. Убирать фекалии за своими собаками жители Самарской области должны будут в полиэтиленовую тару.

Кроме того, в новом своде обязанностей хозяев собак говорится, что они должны надевать на крупных животных намордники, а мелких собак держать на коротких поводках. Кроме того, выгуливать животных запретили детям до 14 лет и людям в состоянии алкогольного опьянения.

В случае нарушения власти грозят штрафами и даже уголовной ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU