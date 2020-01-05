В Самаре озвучат фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:58:59+03:00

Посмотреть и послушать можно в 19:00.

На необычный проект можно будет посмотреть 5 января в 19:00 в Самарской филармонии

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В Самарской филармонии вечером в воскресенье, 5 января, пройдет необычный проект. Там музыканты струнного квартета «Artnovi» вживую озвучат шедевр мирового кинематографа – фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Посмотреть и послушать можно в 19:00.

- Каждое выступление струнного квартета «Artnovi» сопровождаются оригинальными видео-инсталляциями, живым кино и интерактивом. За годы творческой деятельности музыканты создали ряд культурных проектов, среди которых – фестиваль саундтреков «Кинозвук», проект «Чарли Чаплин. Живой звук», детский проект «Знакомство с квартетом», «Живые сказки» и другие, - рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Отличительной чертой «Artnovi» называют синтез музыки с другими видами искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU