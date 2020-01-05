Около «Самара Арены» прошло массовое обливание водой
В олимпийской деревне, которая находится около стадиона «Самара Арена», в воскресенье, 5 января, прошло массовое обливание водой «#несливайся_обливайся». Свою морозоустойчивость рискнули испытать 50 смельчаков, самому юному из которых 11 лет, сообщает департамент информационной политики Самарской области.
- После обливания среди участников выбрали самого молодого, опытного, креативного в костюме для моржевания и самого закаленного моржа, - рассказали в правительстве региона.
Кроме того, в этот же день в олимпийской деревне прошло соревнование по американскому футболу между ведущими спортсменами Самарской области, а также состоялись мастер-классы для всех желающих по ловле мяча, передаче паса и захвате соперника. Провели их клуб по американскому футболу «Медведи» и тренер Никита Давыдов.
ИСТОЧНИК KP.RU