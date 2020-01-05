В Самаре маршрутка сбила женщину на перекрестке
Пострадавшая в больнице
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: Архив "КП"
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В Самаре в субботу, 4 января, произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешехода. На перекрестке улиц Владимирской и Коммунистической маршрутное такси сбило 69-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
- ДТП произошло в 11:35, автобус ехал со стороны улицы Чернореченской. Пострадавшая переходила улицу на зеленый сигнал светофора, - говорится в сообщении.
Пожилую женщину отвезли в больницу, где медики решили ее госпитализировать. У пострадавшей диагностировали травму ноги. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU