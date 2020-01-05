«Самара» обыграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:58:26+03:00

Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. Фото: БК "Самара".

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Баскетбольный клуб «Самара» сделал весомую заявку на выход в финал Кубка России. В первом матче полуфинала, который прошел в Верхней Пышме, волжане обыграли «Уралмаш» из Екатеринбурга 70:61.

Первые две четверти протекали не лучшим образом для гостей. Самарцы оказались в роли догоняющих, однако в третьем периоде волжане смогли собраться и вырвались вперед. Догнать разогнавшихся «горожан» «Уралмаш» не смог.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. В нем определится участник финала Кубка страны.

ИСТОЧНИК KP.RU