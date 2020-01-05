2020-01-05T19:58:26+03:00
Спорт

«Самара» обыграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу

Матч завершился со счетом 70:61
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. Фото: БК "Самара".Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. Фото: БК "Самара".
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Самара» сделал весомую заявку на выход в финал Кубка России. В первом матче полуфинала, который прошел в Верхней Пышме, волжане обыграли «Уралмаш» из Екатеринбурга 70:61.

Первые две четверти протекали не лучшим образом для гостей. Самарцы оказались в роли догоняющих, однако в третьем периоде волжане смогли собраться и вырвались вперед. Догнать разогнавшихся «горожан» «Уралмаш» не смог.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. В нем определится участник финала Кубка страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара» обыграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу
В Самаре маршрутка сбила женщину на перекрестке
Около «Самара Арены» прошло массовое обливание водой
В Самаре озвучат фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»
Владельцев собак в Самарской области обязали убирать за своими питомцами на улицах
В Самаре в ночь на Рождество усилят работу общественного транспорта
В Самаре подняли тариф на посещение общественных бань
В Тольятти полицейские поймали вора-сладкоежку
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков стартовал на ралли-марафоне «Дакар-2020»
В Сызрани жители многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии
В Самаре полицейские из-за непристегнутого ремня поймали парня с дизайнерским наркотиком
В Сызрани через сайт бесплатных объявлений продают ночной клуб
В торговом центре «МЕГА» эвакуировано 1500 человек из-за бумаги в туалетной урне
Красота: появились фотографии вечернего Фрунзенского моста
В Самарской области ожидается плюсовая температура, местами пройдет снег