«Самара» обыграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу
Матч завершился со счетом 70:61
Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. Фото: БК "Самара".
Изменить размер текста:
Баскетбольный клуб «Самара» сделал весомую заявку на выход в финал Кубка России. В первом матче полуфинала, который прошел в Верхней Пышме, волжане обыграли «Уралмаш» из Екатеринбурга 70:61.
Первые две четверти протекали не лучшим образом для гостей. Самарцы оказались в роли догоняющих, однако в третьем периоде волжане смогли собраться и вырвались вперед. Догнать разогнавшихся «горожан» «Уралмаш» не смог.
Ответный матч между этими командами пройдет 13 февраля в Самаре. В нем определится участник финала Кубка страны.
ИСТОЧНИК KP.RU