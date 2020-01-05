Не ищите друзей и кричите: в МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при эвакуации ТЦ
В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при эвакуации торговых центров. На сайте управления опубликовали список правил и советов
- В большинстве случаев посетители торгового центра не знают о правилах поведения и действиях при возникновении пожара. Для торговых центров характерно наличие повышенной пожарной нагрузки, огонь может распространяться мгновенно, в связи с чем посетители должны знать о правилах эвакуации из центра при пожаре, - отметили в МЧС.
Все правила и советы можно почитать на сайте ГУ МЧС России по региону.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
В частности, при эвакуации нельзя пользоваться лифтами и эскалаторами, идти в сторону большой концентрации дыма, необходимо помогать подняться сбитым с ног людям, а также не стоит пытаться найти друзей и знакомых и подниматься на более высокие этажи. При подозрении на опасность – не нужно стесняться кричать. Все правила и советы можно почитать на сайте ГУ МЧС России по региону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В торговом центре «МЕГА» эвакуировано 1500 человек из-за бумаги в туалетной урне
Сработала пожарная сигнализация (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU