2020-01-05T21:54:33+03:00
Общество

Не ищите друзей и кричите: в МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при эвакуации ТЦ

Главное – сохранять спокойствие
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В большинстве случаев посетители торгового центра не знают о правилах поведения и действиях при возникновении пожара.В большинстве случаев посетители торгового центра не знают о правилах поведения и действиях при возникновении пожара.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при эвакуации торговых центров. На сайте управления опубликовали список правил и советов

- В большинстве случаев посетители торгового центра не знают о правилах поведения и действиях при возникновении пожара. Для торговых центров характерно наличие повышенной пожарной нагрузки, огонь может распространяться мгновенно, в связи с чем посетители должны знать о правилах эвакуации из центра при пожаре, - отметили в МЧС.

Все правила и советы можно почитать на сайте ГУ МЧС России по региону. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Все правила и советы можно почитать на сайте ГУ МЧС России по региону.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В частности, при эвакуации нельзя пользоваться лифтами и эскалаторами, идти в сторону большой концентрации дыма, необходимо помогать подняться сбитым с ног людям, а также не стоит пытаться найти друзей и знакомых и подниматься на более высокие этажи. При подозрении на опасность – не нужно стесняться кричать. Все правила и советы можно почитать на сайте ГУ МЧС России по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Не ищите друзей и кричите: в МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при эвакуации ТЦ
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