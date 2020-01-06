2020-01-06T09:06:29+03:00
Общество

И снова все в тумане: самарским автомобилистам рассказали, что делать на дороге, если ничего не видно

В Самаре снова туман, автомобилистов просят быть осторожнее
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре автомобилистов научили ездить в туманеВ Самаре автомобилистов научили ездить в тумане
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Самарское отделение МЧС предупредило водителей о том, что утром шестого января в области может быть туман. Видимость может быть ухудшена так, что на протяжении 500 метров слабо различимы очертания предметов.

В МЧС предупредили, что в такое время осторожными нужно быть автомобилистам. В туман увеличивается число аварий, чаще всего водители допускают столкновение с едущим впереди автомобилем.

- В тумане людям кажется, что предметы находятся в два раза дальше, чем на самом деле. Именно поэтому автомобилистам нужно не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге, -рассказали в МЧС.

Водителям рекомендуют включить аварийную сигнализацию, чтобы автомобиль был максимально заметен, не допускать запотевания лобового стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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