И снова все в тумане: самарским автомобилистам рассказали, что делать на дороге, если ничего не видно
Самарское отделение МЧС предупредило водителей о том, что утром шестого января в области может быть туман. Видимость может быть ухудшена так, что на протяжении 500 метров слабо различимы очертания предметов.
В МЧС предупредили, что в такое время осторожными нужно быть автомобилистам. В туман увеличивается число аварий, чаще всего водители допускают столкновение с едущим впереди автомобилем.
- В тумане людям кажется, что предметы находятся в два раза дальше, чем на самом деле. Именно поэтому автомобилистам нужно не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге, -рассказали в МЧС.
Водителям рекомендуют включить аварийную сигнализацию, чтобы автомобиль был максимально заметен, не допускать запотевания лобового стекла.
ИСТОЧНИК KP.RU