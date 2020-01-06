2020-01-06T10:32:43+03:00
Общество

"Я уже три дня пью": в Тольятти пьяный мужчина за рулем доказывал, что едет "потихоньку"

Водитель, которого остановили сотрудники ГИБДД, считал, что он едет медленно и его нужно отпустить[видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина был абсолютно пьянМужчина был абсолютно пьян
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3 января примерно в пять утра в Тольятти сотрудники ДПС остановили водители Ауди Q5. О том, что он может быть пьян, сообщили активисты "Ночного патруля". Полицейские остановили машину около дома №10 по ул. Зеленая. У 41-летнего мужчины за рулем действительно имелись признаки опьянения. При этом на видео, которое попало в общий доступ, слышно, что водитель действительно пьян.

- Я же потихоньку еду, я же человек, не делай мне плохо, я вон даже ключи потерял, не смогу машину закрыть, - говорит мужчина заплетающимся языком и ругается матом. Кстати, сам водитель признался, что пьет уже три дня - видимо, с самого Нового года.

Вскоре выяснилось, что это далеко не первое нарушение у этого водителя. В марте 2015 года его уже останавливали сотрудники ДПС, но мужчина отказался проходить освидительствование. Его привлекли к административной ответственности.Спустя пять лет водитель повторил свое нарушение и снова отказался проходить контроль на содержание алкоголя.

В этот раз наказание может быть более серьезным. Сейчас полицейские собрали материал об административном правонарушении и передали все документы в суд для вынесения решения.

Водителей же еще раз предупреждают: находиться в пьяном виде за рулем нельзя. Если вы пропустили даже бокал пива и вина, лучше вызовите такси, а потом вернитесь за своей машиной. Пьяный водитель на дороге опасен и для себя, и для окружающих.

В Тольятти за рулем поймали пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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