Каток на Самарской площади снова открыт для всех поклонников с 6 января

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:44:34+03:00

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Каток на Самарской площади с 6 января снова начинает свою работу. Он будет открыт с 11.00 до 23.00 ежедневно. Новый каток в этом году уже оценили жители и гости города и его недолговременное закрытие серьезно всех расстроило. Но специалисты поспешили заверить: все хорошо, идут технические работы. И вот лед снова прекрасен и поклонников катания зовут выписывать пируэты на фоне Волги прямо сегодня.

- После технической обработки покрытия любители катания смогут снова выйти на лёд в Рождественские праздники и насладиться отличным качеством скольжения! - заверили специалисты Департамента информационной политики.

Жители обрадовались новостям, но попросили либо лучше чистить плитку вокруг катка, либо не чистить ее вообще . Сейчас по их мнению на площади слишком скользко. Также горожан не радует отсутствие автостоянок. До этого жители жаловались, что брошенные неподалеку машины эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU