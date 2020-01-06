2020-01-06T10:44:34+03:00
Общество

Каток на Самарской площади снова открыт для всех поклонников с 6 января

Здесь провели техническую обработку льда и приглашают самарцев в гости
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Каток полюбился горожанамКаток полюбился горожанам
Изменить размер текста:

Каток на Самарской площади с 6 января снова начинает свою работу. Он будет открыт с 11.00 до 23.00 ежедневно. Новый каток в этом году уже оценили жители и гости города и его недолговременное закрытие серьезно всех расстроило. Но специалисты поспешили заверить: все хорошо, идут технические работы. И вот лед снова прекрасен и поклонников катания зовут выписывать пируэты на фоне Волги прямо сегодня.

- После технической обработки покрытия любители катания смогут снова выйти на лёд в Рождественские праздники и насладиться отличным качеством скольжения! - заверили специалисты Департамента информационной политики.

Жители обрадовались новостям, но попросили либо лучше чистить плитку вокруг катка, либо не чистить ее вообще . Сейчас по их мнению на площади слишком скользко. Также горожан не радует отсутствие автостоянок. До этого жители жаловались, что брошенные неподалеку машины эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал
В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона
Каток на Самарской площади снова открыт для всех поклонников с 6 января
"Я уже три дня пью": в Тольятти пьяный мужчина за рулем доказывал, что едет "потихоньку"
Под Самарой женщина погибла, въехав в трансформаторную будку
И снова все в тумане: самарским автомобилистам рассказали, что делать на дороге, если ничего не видно
Не ищите друзей и кричите: в МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при эвакуации ТЦ
«Самара» обыграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу
В Самаре маршрутка сбила женщину на перекрестке
Около «Самара Арены» прошло массовое обливание водой
В Самаре озвучат фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»
Владельцев собак в Самарской области обязали убирать за своими питомцами на улицах
В Самаре в ночь на Рождество усилят работу общественного транспорта
В Самаре подняли тариф на посещение общественных бань
В Тольятти полицейские поймали вора-сладкоежку
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков стартовал на ралли-марафоне «Дакар-2020»
В Сызрани жители многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии
В Самаре полицейские из-за непристегнутого ремня поймали парня с дизайнерским наркотиком
В Сызрани через сайт бесплатных объявлений продают ночной клуб
В торговом центре «МЕГА» эвакуировано 1500 человек из-за бумаги в туалетной урне
Красота: появились фотографии вечернего Фрунзенского моста
В Самарской области ожидается плюсовая температура, местами пройдет снег