2020-01-06T12:38:19+03:00
Общество

Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона

За десять лет зарплаты должны вырасти в 2 раза. Жить самарцы должны до 80 лет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре зарплаты вырастутВ Самаре зарплаты вырастут
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Власти Самарской области предсказывают населению региона богатое будущее, но через 10 лет. К 2030 году согласно планам стратегического развития доходы населения должны вырасти на 41%, уже к 2025 году - на 21,2% (это показатели по сравнению с 2015 годом). Меньше в регионе должно стать бедных: всего 5,3% от населения. Достичь таких прекрасных результатов помогут повышение производительности труда, увеличение социальных и пенсионных выплат. С 2020 до 2030 года уровень доходов должен вырасти примерно в два раза. Каждый год они будут расти на 6,8%.

У властей есть и план, как достичь такого роста и подобных улучшений. В сентябре 2019 года окончательно утвердили стратегию развития до 2030 года. В нее внесли ряд изменений, которые позволили скорректировать местные цели в соответствие с нацпроектами. Именно участие в них определяет развитие региона, ведь правильная подача местных вопросов и проблем позволяет получить на их решение федеральные деньги, и это не увеличит долги губернии.

Стоит напомнить, что в среднем доход населения в 2019 году составил 35,4 тыс рублей. Это подсчеты статистических ведомств. Реальные зарплаты несколько ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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