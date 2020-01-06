Сам в больницу и пассажира захватил: в Самаре водитель "Гранты" устроил ДТП на Вольской

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:50:03+03:00

Очевидцы утверждают, что до этого мужчина устраивал гонки на проспекте Кирова с другими автомобилями

Изменить размер текста: A A

В Самаре водитель автомобиля Лада Гранта устроил ДТП на ул. Вольская. Он мчался со стороны проспекта Кирова в направлении к Воронежской. В какой-то момент водитель не справился с управлением, возможно, из-за превышенной скорости. И автомобиль начал двигаться бесконтрольно. В этот момент он столкнулся с другой отечественной легковушкой. За ее рулем сидел 22-летний водитель.

- С повреждениями в больнице оказались пассажир и водитель Гранты. Автомобилисту 24 года, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в полиции проводят проверку. Как сообщают в социальных сетях, эта же Гранта ранее вечером стала участницей "шашечек" на дороге. С другим авто она соревновалась в скорости в районе Кировского моста. Гонки ничем хорошим не закончились. Полицейские просят водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

В Самаре на Гранте разбились водитель и пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU