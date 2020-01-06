Волга-Волга и СуперСани: Самарцев ждут в Олимпийской деревне на "Рождественские празднества"

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:49:29+03:00

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В Самаре пройдут "Рождественские празднества" на "Последней миле" около стадиона "Самара Арена". Горожан ждут в гости к 12.00. В это время начнутся детские интерактивные мероприятия. А в 14.00 около Главной сцены начнется энергичная тренировка от самарского зала "Гвардия" - свои силы в спортивных состязаниях попробуют все желающие.

В 17.00 на Главной сцене начнется концерт самарской группы NeZabava. Она исполняет народные песни в современной обработке. А рядом всем желающим предложат собрать свои уникальные сани и украсить их. Затем на санях надо прокатиться и сделать это быстрее других команд.

В 20.00 на сцене появится группа "Волга-Волга" из Казани. Коллектив уже больше 20 лет развлекает зрителей настоящим музыкальным стендапом. Выступление пройдет до 22.00.

Праздничная программа продлится до 8 января включительно. Добраться до "Самара Арены" в эти дни можно также на трех бесплатных автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU