Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей
Дмитрий Азаров в своем инстаграме продолжает делиться нерабочими моментами новогодних выходных. В этот раз он похвалился своими успехами в гонках на заснеженной трассе на Лада Весте в компании Михаила Митяева. Спортсмен является трехкратным обладателем Кубка России и выступает за тольяттинскую автомобильную команду Лада Спорт. Сейчас он выступает за команду в самом быстром классе.
- Хорошая тренировка получилась. Спасибо за компанию победителю Кубка России Михаилу Митяеву. Всем спорт, - поделился губернатор.
Комментаторы поддержали Дмитрия Азарова в стремлении к спортивным выходным. И предложили построить в регионе автодром - он нашей области действительно нужен.
ИСТОЧНИК KP.RU