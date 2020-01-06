Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:24:03+03:00

Губернатор похвастался фотографиями и видео с тренировки вместе с обладателем кубка России Михаилом Митяевым

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Дмитрий Азаров в своем инстаграме продолжает делиться нерабочими моментами новогодних выходных. В этот раз он похвалился своими успехами в гонках на заснеженной трассе на Лада Весте в компании Михаила Митяева. Спортсмен является трехкратным обладателем Кубка России и выступает за тольяттинскую автомобильную команду Лада Спорт. Сейчас он выступает за команду в самом быстром классе.

- Хорошая тренировка получилась. Спасибо за компанию победителю Кубка России Михаилу Митяеву. Всем спорт, - поделился губернатор.

Комментаторы поддержали Дмитрия Азарова в стремлении к спортивным выходным. И предложили построить в регионе автодром - он нашей области действительно нужен.

azarov.life Хорошая тренировка получилась. Спасибо за компанию победителю Кубка России Михаилу Митяеву. Всем спорт

ИСТОЧНИК KP.RU