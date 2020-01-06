2020-01-06T17:24:03+03:00
Общество

Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей

Губернатор похвастался фотографиями и видео с тренировки вместе с обладателем кубка России Михаилом Митяевым
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарский губернатор похвастался спортивными выходнымиСамарский губернатор похвастался спортивными выходными
Изменить размер текста:

Дмитрий Азаров в своем инстаграме продолжает делиться нерабочими моментами новогодних выходных. В этот раз он похвалился своими успехами в гонках на заснеженной трассе на Лада Весте в компании Михаила Митяева. Спортсмен является трехкратным обладателем Кубка России и выступает за тольяттинскую автомобильную команду Лада Спорт. Сейчас он выступает за команду в самом быстром классе.

- Хорошая тренировка получилась. Спасибо за компанию победителю Кубка России Михаилу Митяеву. Всем спорт, - поделился губернатор.

Комментаторы поддержали Дмитрия Азарова в стремлении к спортивным выходным. И предложили построить в регионе автодром - он нашей области действительно нужен.

azarov.lifeazarov.life
Хорошая тренировка получилась. Спасибо за компанию победителю Кубка России Михаилу Митяеву. Всем спорт
411 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов
Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей
Волга-Волга и СуперСани: Самарцев ждут в Олимпийской деревне на "Рождественские празднества"
В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста
Сам в больницу и пассажира захватил: в Самаре водитель "Гранты" устроил ДТП на Вольской
В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал
В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона
Каток на Самарской площади снова открыт для всех поклонников с 6 января
"Я уже три дня пью": в Тольятти пьяный мужчина за рулем доказывал, что едет "потихоньку"
Под Самарой женщина погибла, въехав в трансформаторную будку
И снова все в тумане: самарским автомобилистам рассказали, что делать на дороге, если ничего не видно
Не ищите друзей и кричите: в МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при эвакуации ТЦ
«Самара» обыграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу
В Самаре маршрутка сбила женщину на перекрестке
Около «Самара Арены» прошло массовое обливание водой
В Самаре озвучат фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»
Владельцев собак в Самарской области обязали убирать за своими питомцами на улицах
В Самаре в ночь на Рождество усилят работу общественного транспорта
В Самаре подняли тариф на посещение общественных бань
В Тольятти полицейские поймали вора-сладкоежку
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков стартовал на ралли-марафоне «Дакар-2020»
В Сызрани жители многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии
В Самаре полицейские из-за непристегнутого ремня поймали парня с дизайнерским наркотиком
В Сызрани через сайт бесплатных объявлений продают ночной клуб
В торговом центре «МЕГА» эвакуировано 1500 человек из-за бумаги в туалетной урне
Красота: появились фотографии вечернего Фрунзенского моста
В Самарской области ожидается плюсовая температура, местами пройдет снег