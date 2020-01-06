2020-01-06T17:19:57+03:00
Общество

Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов

От храмов в рождественскую ночь 2020 в Самаре верующие смогут добраться на общественном транспорте
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре можно будет добраться после Рождественской службы домой на автобусеВ Самаре можно будет добраться после Рождественской службы домой на автобусеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь с 6 на 7 января верующие Самары отмечают Рождество Христово в 2020 году. В храмах города пройдут всенощные службы, после этого горожане отправятся по домам. Для этого они смогут воспользоваться не только такси, но и общественным транспортом. Как сообщили городские власти, около храмов верующих будут ждать автобусы. Так что на рождественскую службу в Самаре - 2020 можно отправляться без лишних колебаний.

С 2.00 до 2.30 - после окончания службы - верующих общественный транспорт заберет от пяти храмов. Речь идет о таких оплотах веры, как Покровский кафедральный собор, Храм во имя Петра и Павла, Храм в честь св. великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевский и Софийский соборы.

Проезд будет стоить 29-32 рубля (картой или наличными), отправятся автобусы по мере наполнения.

СПРАВКА КП

Покровский кафедральный собор - ул. Ленинская, 75А.

Храм Кирилл и Мефодия - ул. Ново-Садовая, 260.

Софийский Собор - ул. Соколова, 1а

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла - ул. Буянова, 135А.

Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца - ул. Маяковского, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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