Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов
В ночь с 6 на 7 января верующие Самары отмечают Рождество Христово в 2020 году. В храмах города пройдут всенощные службы, после этого горожане отправятся по домам. Для этого они смогут воспользоваться не только такси, но и общественным транспортом. Как сообщили городские власти, около храмов верующих будут ждать автобусы. Так что на рождественскую службу в Самаре - 2020 можно отправляться без лишних колебаний.
С 2.00 до 2.30 - после окончания службы - верующих общественный транспорт заберет от пяти храмов. Речь идет о таких оплотах веры, как Покровский кафедральный собор, Храм во имя Петра и Павла, Храм в честь св. великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевский и Софийский соборы.
Проезд будет стоить 29-32 рубля (картой или наличными), отправятся автобусы по мере наполнения.
СПРАВКА КП
Покровский кафедральный собор - ул. Ленинская, 75А.
Храм Кирилл и Мефодия - ул. Ново-Садовая, 260.
Софийский Собор - ул. Соколова, 1а
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла - ул. Буянова, 135А.
Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца - ул. Маяковского, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU