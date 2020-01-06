В Самарской области ищут беспалого Киллера

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:23:14+03:00

Песика хозяева потеряли на даче еще в прошлом году и до сих пор не могут найти

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В Сызрани хозяева ищут пса породы немецкий ягдтерьер. Собаку зовут Киллер и недавно он в результате операции лишился одного пальца на лапе. 30 декабря хозяева песика поехали на дачу в районе Сердовино и взяли питомца с собой. Но в какой-то момент собака убежала и расстроенные хозяева до сих пор не могут найти ее.

- Мы каждый день ездим на место пропажи. Свистим, кричим - все бесполезно. Раньше он мог убежать на день, потом возвращался к даче, а в этот раз так и не вернулся, - приводят слова хозяйки журналисты КТВ Луч.

Хозяева песика просят всех, кто что-либо знает о судьбе их малыша-питомца, сообщить об этом. Позвонить можно по телефонам: +7-927-269-61-79 или +7-927-724-98-64. Тем, кто поможет найти киллера, обещают вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU