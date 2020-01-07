Двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Авроры и Промышленности

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:49:29+03:00

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В понедельник, 6 января, в Самаре произошло серьезное ДТП. Около шести часов вечера в районе дома №9 б по улице Авроры столкнулись Рено Дастер и Фольксваген.

По данным ГУ МВД по Самарской области, первая иномарка двигалась по улице Промышленности, и ее водитель при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. На зимней дороге 34-летний водитель Фольксвагена ничего сделать не успел, и машины столкнулись. Капоты обеих машин превратились в месиво. Не обошлось без пострадавших, в числе которых оказались дети — 8-летний мальчик и девочка 11 лет. Оба ребенка находили в детских удерживающих креслах. Мальчика госпитализировали с тупой травмой живота, а девочку с травмой головы.

Также в больницу попали 34-летний водитель немецкой иномарки и его 30-летняя пассажирка. После осмотра в больнице ее отпустили домой. Водитель Фольксвагена пострадал сильнее, он получил травму ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU