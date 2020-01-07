2020-01-07T12:46:30+03:00
Происшествия

Капоты всмятку: в Самаре водитель "калины" подрезал "Тойоту" и попал в больницу

Авария случилась на Новокуйбышевском шоссе в районе улицы Утевская
Анастасия МЫШКИНА
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"Калина" рискнула и проиграла"Калина" рискнула и проиграла
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Вечером 6 января в Самаре на Новокуйбышевском шоссе случилась авария. 39-летний водитель на Ладе Калина ехал по шоссе со стороны Саратовского переулка. На перекрестке с улицей Тамбовской он не уступил дорогу автомобилю Тойота RAV4, который ехал во встречном направлении. На перекрестке мигал зеленый сигнал светофора.

Больше всего из-за своего нежелания уступать пострадал сам водитель Калин - он попал в больницу с тупой травмой живота. У водителя Тойоты медики констатировали ушиб мягких тканей лица - видимо он, пытаясь затормозить, ударился о переднюю панель. Ему назначили амбулаторное лечение.

Во всех обстоятельствах аварии еще разберутся полицейские. Им предстоит понять, кто виноват в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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