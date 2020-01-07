2020-01-07T13:13:01+03:00
Происшествия

В Тольятти Гранта и Калина не поделили дорогу, женщина и девочка оказались в больнице

Как выяснилось, один из участников аварии ездил с недействительными правами
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В ДТП пострадали два человекаВ ДТП пострадали два человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти в аварию на ул. Мичурина попали две Лады: Граната и Калина. Виноват оказался водитель Гранты: он возле дома №111 выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. За рулем "Калины" сидел автомобилист 50 лет. Ему, кстати не повезло больше всех: хотя в аварии он и не пострадал, но приехавшие сотрудники ГИБДД выяснили, что ехал он без прав. Вернее, формально бумажка у него была. Но права, которые выдали в январе 2019 года, у него уже отобрали за нарушение ПДД. Вот только сдать их мужчина не поспешил.

Пока в полиции не объяснили, какое наказание грозит водителю, который ехал без прав. В аварии пострадали его пассажирки: девочка 17 лет и 40-летняя женщина. Им обоим назначено амбулаторное лечение.

Во всех тонкостях ДТП сейчас разбирается полиция. Им предстоит найти виновников происшествия и наказать их по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека
В последние дни новогодних каникул в Самару придут похолодание и небольшой снег
Охранник из Нефтегорска целый год воровал силовой кабель с нефтяных месторождений
Утечка на водопроводе на ул. Краснодонская оставила жителей соседних домов без воды
В Сызрани сняли на видео как женщина упала из окна и переломала руки и ноги
"Мозгов нет, а дури много": в Тольятти молодые люди показали удаль, проскакав по крышам автомобилей
"Лада Веста" сбила мужчину посередине улицы Ново-Садовой
В Тольятти Гранта и Калина не поделили дорогу, женщина и девочка оказались в больнице
Капоты всмятку: в Самаре водитель "калины" подрезал "Тойоту" и попал в больницу
В Тольятти водитель вазовской легковушки пошел на таран снегоуборочной машины
Двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Авроры и Промышленности
По площади Куйбышева пойдут рождественские хороводы
В Самарской области ищут беспалого Киллера
Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов
Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей
Волга-Волга и СуперСани: Самарцев ждут в Олимпийской деревне на "Рождественские празднества"
В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста
Сам в больницу и пассажира захватил: в Самаре водитель "Гранты" устроил ДТП на Вольской
В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал
В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона