В Тольятти Гранта и Калина не поделили дорогу, женщина и девочка оказались в больнице

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:13:01+03:00

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В Тольятти в аварию на ул. Мичурина попали две Лады: Граната и Калина. Виноват оказался водитель Гранты: он возле дома №111 выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. За рулем "Калины" сидел автомобилист 50 лет. Ему, кстати не повезло больше всех: хотя в аварии он и не пострадал, но приехавшие сотрудники ГИБДД выяснили, что ехал он без прав. Вернее, формально бумажка у него была. Но права, которые выдали в январе 2019 года, у него уже отобрали за нарушение ПДД. Вот только сдать их мужчина не поспешил.

Пока в полиции не объяснили, какое наказание грозит водителю, который ехал без прав. В аварии пострадали его пассажирки: девочка 17 лет и 40-летняя женщина. Им обоим назначено амбулаторное лечение.

Во всех тонкостях ДТП сейчас разбирается полиция. Им предстоит найти виновников происшествия и наказать их по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU