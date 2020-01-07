2020-01-07T13:48:56+03:00
Происшествия

"Лада Веста" сбила мужчину посередине улицы Ново-Садовой

Пешеход получил травмы обеих ног
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 6 января, в 17 часов "Лада Веста" сбила мужчину на улице Ново-Садовой около дома № 106 б.

В этом месте находятся остановки автобусов и трамваев, но до ближайшей зебры и светофора надо немного пройти в сторону улицы Лейтенанта Шмидта. Однако нередко переходят дорогу сразу от остановок. Часто успешно, но не в этот раз.

Под колеса "Лады Весты"угодил 34-летний мужчина.

Автомобиль сбил его почти на середине проезжей части. Машина двигалась по Ново-Садовой от проспекта Масленникова в сторону из города, а мужчина в момент аварии находился на левой полосе попутного направления авто.

По данным управления МВД России по Самарской области, пешеход выжил, но получил травмы обеих ног. Скорой помощью он был доставлен в больницу и госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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