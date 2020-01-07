Утечка на водопроводе на ул. Краснодонская оставила жителей соседних домов без воды

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре седьмого января без воды остались жители домов рядом с ул. Краснодонской, 70. Как сообщили в администрации Промышленного района, СКС предоставили бойлер с водой для обеспечения потребностей горожан. Отключение произошло из-за утечки на водоводе в 300 мм.

Сотрудники аварийной службы приехали быстроФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сейчас вода заполнила яму рядом с трубой, ее откачивает специальная машина. После этого сотрудники смогут приступить к устранению повреждения. Как отметили сами рабочие, сделать это планируют в течение нескольких часов. После этого жителей снова подключат к водоснабжению.

Из-за аварии сужена проезжая частьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Аварийная служба приехала достаточно быстро. Как отметили работники компании, они дежурят по графику все выходные, чтобы жители не оставались без благ цивилизации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/753459" frameborder="0"></iframe> Работники СКС ликвидируют аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU