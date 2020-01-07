Охранник из Нефтегорска целый год воровал силовой кабель с нефтяных месторождений

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:30:16+03:00

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На днях сотрудники нефтегорской Госавтоинспекции задержали вора, который орудовал на нефтяных месторождениях, только крал он не нефть, а силовые кабели.

Сотрудники ГИБДД решили провести с 25-летним водителем профилактическую беседу, однако преступника выдали нервы. Он настороженно себя вел и путался в показаниях.

Тогда инспекторы приняли решение досмотреть транспортное средство. В салоне полицейские обнаружили силовой кабель, который мужчина якобы забрал в гараже у родителей, берцы, несколько пар кусачек и ножниц по металлу. Зачем все это ему нужно, мужчина объяснить не смог. Зато это сделали эксперты-криминалисты, сопоставив найденное с недавней кражей силового кабеля с нефтяных месторождений в Большеглушицком районе.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, следы протектора транспортного средства и подошва обуви задержанного совпадают со следами на местах краж. Идентичными оказались и следы среза от кусачек и ножниц на кабеле.

Где красть мужчина знал точно, так как работал в охранном предприятии. Воровал всегда по ночам, отключая электропитание скважин. Затем он сжигал оплетку украденных кабелей и сдавал медь скупщикам цветмета.

Всего полицейские установили 14 эпизодов краж с сентября 2018 по декабрь 2019 года и продолжают проверять причастность вора к аналогичным преступлениям. Но уже сейчас мужчине грозит штраф до 80 000 рублей, 360 часов обязательных работ, год исправительных работ, или до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU