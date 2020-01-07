2020-01-07T15:30:16+03:00
Происшествия

Охранник из Нефтегорска целый год воровал силовой кабель с нефтяных месторождений

Хотя в руки полицейских мужчина попался из-за неосторожного вождения
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На днях сотрудники нефтегорской Госавтоинспекции задержали вора, который орудовал на нефтяных месторождениях, только крал он не нефть, а силовые кабели.

Сотрудники ГИБДД решили провести с 25-летним водителем профилактическую беседу, однако преступника выдали нервы. Он настороженно себя вел и путался в показаниях.

Тогда инспекторы приняли решение досмотреть транспортное средство. В салоне полицейские обнаружили силовой кабель, который мужчина якобы забрал в гараже у родителей, берцы, несколько пар кусачек и ножниц по металлу. Зачем все это ему нужно, мужчина объяснить не смог. Зато это сделали эксперты-криминалисты, сопоставив найденное с недавней кражей силового кабеля с нефтяных месторождений в Большеглушицком районе.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, следы протектора транспортного средства и подошва обуви задержанного совпадают со следами на местах краж. Идентичными оказались и следы среза от кусачек и ножниц на кабеле.

Где красть мужчина знал точно, так как работал в охранном предприятии. Воровал всегда по ночам, отключая электропитание скважин. Затем он сжигал оплетку украденных кабелей и сдавал медь скупщикам цветмета.

Всего полицейские установили 14 эпизодов краж с сентября 2018 по декабрь 2019 года и продолжают проверять причастность вора к аналогичным преступлениям. Но уже сейчас мужчине грозит штраф до 80 000 рублей, 360 часов обязательных работ, год исправительных работ, или до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека
В последние дни новогодних каникул в Самару придут похолодание и небольшой снег
Охранник из Нефтегорска целый год воровал силовой кабель с нефтяных месторождений
Утечка на водопроводе на ул. Краснодонская оставила жителей соседних домов без воды
В Сызрани сняли на видео как женщина упала из окна и переломала руки и ноги
"Мозгов нет, а дури много": в Тольятти молодые люди показали удаль, проскакав по крышам автомобилей
"Лада Веста" сбила мужчину посередине улицы Ново-Садовой
В Тольятти Гранта и Калина не поделили дорогу, женщина и девочка оказались в больнице
Капоты всмятку: в Самаре водитель "калины" подрезал "Тойоту" и попал в больницу
В Тольятти водитель вазовской легковушки пошел на таран снегоуборочной машины
Двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Авроры и Промышленности
По площади Куйбышева пойдут рождественские хороводы
В Самарской области ищут беспалого Киллера
Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов
Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей
Волга-Волга и СуперСани: Самарцев ждут в Олимпийской деревне на "Рождественские празднества"
В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста
Сам в больницу и пассажира захватил: в Самаре водитель "Гранты" устроил ДТП на Вольской
В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал
В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона