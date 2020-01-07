В последние дни новогодних каникул в Самару придут похолодание и небольшой снег

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:40:56+03:00

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Теплые для зимы новогодние выходные подходят к концу. Уже в среду, 8 января, синоптики пообещали самарцам понижение температуры воздуха.

- До конца недели наш регион останется под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с запада, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона. Во вторник с прохождением атмосферного фронта пройдет небольшой местами умеренный снег, станет прохладнее. К концу недели осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 5-7º, - сообщается на сайте Приволжского гидрометцентра.

Днем 8 января в Самаре похолодает до -9...-10 градусов днем, а ночью столбики термометров начнут опускаться до -13 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. В четверг осадки обойдут город стороной, но снегопады вернутся в пятницу, 10 января.

ИСТОЧНИК KP.RU