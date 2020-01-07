Тольяттинская гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» стала частью Мировой Арктической серии

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:42:15+03:00

Одним из критериев оценки гонщиков будет уход за собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские соревнования были отобраны наравне с тремя известнейшими соревнованиями Америки и Норвегии

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В Самарской области пройдет известная Международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест-2020". Она возвращается спустя два года и не отдельным соревнованием, а частью крупнейшей Мировой Арктической Серии.

Организаторы Arctic World Series отобрали Тольяттинскую гонку наряду с тремя известнейшими соревнованиями США и Норвегии. «Волга Квест» соотвествует всем условиям серии, а также ее принципам — бережному отношению к животным, поэтому одним из критериев оценки будет уход за собаками.

Мировая Серия приключенческих гонок начинается в январе 2020 года в Миннесоте, следующий этап пройдет в Норвегии, после чего соревнования примет Россия, а именно национальный парк Самарская Лука.

«Волга Квест-2020» стартует 8 февраля. Путь гонщиков пройдет с юга на север через Самарскую и Ульяновскую области, а также Республику Татарстан. Общая длина трассы составит 550 км.

ИСТОЧНИК KP.RU