Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:09:20+03:00

Тольяттинцы обыграли соперника из Пензы по буллитам

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 января, прошел матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между «Ладой» и пензенским «Дизелем». Тольяттинцы принимали гостей на своем льду.

Посмотреть на матч пришли 6200 зрителей – это новый рекорд сезона. И они не остались разочарованы.

Счет на 27-й минуте открыли гости. Первую шайбу забил Данила Попов. Однако волжане быстро отыгрались. Счет сравнял Андрей Белозеров с передачи Данилы Семенова.

В конце второго периода снова забил «Дизель», то в третьем «Лада» сравняла счет благожаря голу Филиппа Толузакова – 2:2

Напряженное противостояние решилось в серии буллитов. Александр Денежкин оказался единственным игроком, кому удалось переиграть голкипера соперника. Матч завершился победой «Лады» со счетом 3:2.

Следующую игру волжане проведут 9 января. В Самаре они встретятся с ЦСК ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU