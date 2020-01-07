Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»
Во вторник, 7 января, прошел матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между «Ладой» и пензенским «Дизелем». Тольяттинцы принимали гостей на своем льду.
Посмотреть на матч пришли 6200 зрителей – это новый рекорд сезона. И они не остались разочарованы.
Счет на 27-й минуте открыли гости. Первую шайбу забил Данила Попов. Однако волжане быстро отыгрались. Счет сравнял Андрей Белозеров с передачи Данилы Семенова.
В конце второго периода снова забил «Дизель», то в третьем «Лада» сравняла счет благожаря голу Филиппа Толузакова – 2:2
Напряженное противостояние решилось в серии буллитов. Александр Денежкин оказался единственным игроком, кому удалось переиграть голкипера соперника. Матч завершился победой «Лады» со счетом 3:2.
Следующую игру волжане проведут 9 января. В Самаре они встретятся с ЦСК ВВС.
ИСТОЧНИК KP.RU