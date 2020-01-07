2020-01-07T19:09:20+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»

Тольяттинцы обыграли соперника из Пензы по буллитам
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 января, прошел матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между «Ладой» и пензенским «Дизелем». Тольяттинцы принимали гостей на своем льду.

Посмотреть на матч пришли 6200 зрителей – это новый рекорд сезона. И они не остались разочарованы.

Счет на 27-й минуте открыли гости. Первую шайбу забил Данила Попов. Однако волжане быстро отыгрались. Счет сравнял Андрей Белозеров с передачи Данилы Семенова.

В конце второго периода снова забил «Дизель», то в третьем «Лада» сравняла счет благожаря голу Филиппа Толузакова – 2:2

Напряженное противостояние решилось в серии буллитов. Александр Денежкин оказался единственным игроком, кому удалось переиграть голкипера соперника. Матч завершился победой «Лады» со счетом 3:2.

Следующую игру волжане проведут 9 января. В Самаре они встретятся с ЦСК ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские туристы, застрявшие в аэропорту Алматы из-за снегопада, смогли вылететь домой
На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары
Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»
Тольяттинская гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» стала частью Мировой Арктической серии
В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека
В последние дни новогодних каникул в Самару придут похолодание и небольшой снег
Охранник из Нефтегорска целый год воровал силовой кабель с нефтяных месторождений
Утечка на водопроводе на ул. Краснодонская оставила жителей соседних домов без воды
В Сызрани сняли на видео как женщина упала из окна и переломала руки и ноги
"Мозгов нет, а дури много": в Тольятти молодые люди показали удаль, проскакав по крышам автомобилей
"Лада Веста" сбила мужчину посередине улицы Ново-Садовой
В Тольятти Гранта и Калина не поделили дорогу, женщина и девочка оказались в больнице
Капоты всмятку: в Самаре водитель "калины" подрезал "Тойоту" и попал в больницу
В Тольятти водитель вазовской легковушки пошел на таран снегоуборочной машины
Двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Авроры и Промышленности
По площади Куйбышева пойдут рождественские хороводы
В Самарской области ищут беспалого Киллера
Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов
Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей
Волга-Волга и СуперСани: Самарцев ждут в Олимпийской деревне на "Рождественские празднества"
В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста
Сам в больницу и пассажира захватил: в Самаре водитель "Гранты" устроил ДТП на Вольской
В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал
В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона