Самарские туристы, застрявшие в аэропорту Алматы из-за снегопада, смогли вылететь домой

7 Янв. 2020 2020-01-07T21:37:18+03:00

Пассажиры весь день осаждали стойку с представителями авиакомпании

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Вечером, 7 января, около шести часов вечера из аэропорта Алматы вылетел долгожданный рейс до Уральска. На его борту в числе почти 200 пассажиров находились 30 жителей Самары.

Кто-то приезжал в Казахстан в гости к родным, кто-то покататься по местным склонам. Но всех ужа на вылете ждала неприятность — рейс, назначенный на 6 января в 21.25 по местному времени, отменили. Людям удалось добиться переноса рейса, но в ожидании него пассажиры провели почти сутки. Все это время они находили в аэропорту.

Задержку рейса представители авиакомпании объяснили плохими погодными условиями, сильным снегопадом.

По словам пассажиров этого рейса, авиакомпания не предоставляла им ни горячей еды, ни временного жилья для ночевки.

- До полета нас так и не обеспечили едой, зато дали новый самолёт классом выше, там внутри кормили, - рассказала одна из самарских пассажиров Мария Абросимова.

В 17.40 самолет вылетел в Уральск, где приземлился около 20.00 по местному времени. Отсюда самарцы на другом транспорте уже отправятся домой.

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Рейс до Уральска задержали уже более чем на 15 часов, но по словам пассажиров их не накормили и не предоставили жилья (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU