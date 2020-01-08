В Тольятти на перекрестке столкнулись "Лада Калина" и "Митсубиси", есть пострадавшие

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:43:11+03:00

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Накануне вечером, 7 января, серьезное ДТП произошло в Тольятти. Примерно в 21-05 на Южном шоссе столкнулись "Лада Калина" и "Митсубиси Лансер".

- 21-летний водитель "Калины" на регулируемом перекрестке Южного шоссе и улицы 40 лет Победы при повороте налево на красный сигнал дополнительной секции светофора не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился 48-летний местный житель, ехавший во встречном направлении, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самаркой области.

В результате аварии пострадал 21-летний пассажир "Лады". Ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU