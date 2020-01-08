Нарушительница и ее сын в реанимации: стали известны подробности смертельного ДТП на трасе Самара-Бугуруслан

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:35:01+03:00

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Стали известны новые подробности жуткой аварии, произошедшей накануне днем, 7 января, в Кинельском районе на трассе "Самара-Бугуруслан". Напомним, что там столкнулись "Датсун" и "Лада Приора", на месте ДТП скончались два пассажира отечественного авто - 30-летний мужчина и его 79-летняя мама.

- 33-летняя водитель иномарки получила травмы и доставлена в хирургическое отделение, сейчас она находится в реанимации. Ее сын, 9-летний мальчик, находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности, он тоже госпитализирован с серьезными травмами, - рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

В хирургическое отделение доставили и водителя "Лады" - 25-летнего родственника погибших.

По предварительной версии, именно женщина-водитель "Датсун ON-DO", ехавшая в родной Бугуруслан, нарушила ПДД и выехала на встречную полосу. Проверка по факту трагедии продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU