2020-01-08T11:35:01+03:00
Происшествия

Нарушительница и ее сын в реанимации: стали известны подробности смертельного ДТП на трасе Самара-Бугуруслан

Полицейские продолжают проверку по факту жуткой аварии
Михаил ГОРЮНОВ
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Шокирующее ДТП произошло накануне днемШокирующее ДТП произошло накануне днемФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны новые подробности жуткой аварии, произошедшей накануне днем, 7 января, в Кинельском районе на трассе "Самара-Бугуруслан". Напомним, что там столкнулись "Датсун" и "Лада Приора", на месте ДТП скончались два пассажира отечественного авто - 30-летний мужчина и его 79-летняя мама.

- 33-летняя водитель иномарки получила травмы и доставлена в хирургическое отделение, сейчас она находится в реанимации. Ее сын, 9-летний мальчик, находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности, он тоже госпитализирован с серьезными травмами, - рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

В хирургическое отделение доставили и водителя "Лады" - 25-летнего родственника погибших.

По предварительной версии, именно женщина-водитель "Датсун ON-DO", ехавшая в родной Бугуруслан, нарушила ПДД и выехала на встречную полосу. Проверка по факту трагедии продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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