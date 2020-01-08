Самарец в новогоднюю ночь убил своего знакомого кувалдой

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:09:51+03:00

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В жуткой истории оказался замешан 37-летний житель Самарской области в новогоднюю ночь. Правоохранители считают, что 1 января примерно в 2-00 он убил человека в общежитии на улице В.Белого в пгт. Излучинский, который расположен в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Мужчина праздновал наступление 2020 года вместе со своим 31-летним знакомым. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый два раза ударил собутыльника кувалдой по голове, - сообщают местные следователи СУ СКР.

Травмы оказались смертельными. В тот же день силовики поймали злоумышленника. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас стражи порядка продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства этой страшной трагедии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU