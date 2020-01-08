В Самаре в ресторане "Каледония" произошел пожар
Сегодня днем, в среду 8 января, в областной столице сотрудники МЧС тушили пожар. На улице Дыбенко произошло возгорание в ресторане "Каледония".
- Информация о возгорании на улице Дыбенко, 104 поступила дежурному в 12-38. Площадь возгорания составила 4 квадратных метрах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Как установили пожарные, в заведении произошло короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в подвале. Посетителей в здании не было, оттуда эвакуировали 6 сотрудников. К счастью, обошлось без пострадавших. По факту происшествия сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU