В Самаре в ресторане "Каледония" произошел пожар

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:01:41+03:00

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Сегодня днем, в среду 8 января, в областной столице сотрудники МЧС тушили пожар. На улице Дыбенко произошло возгорание в ресторане "Каледония".

- Информация о возгорании на улице Дыбенко, 104 поступила дежурному в 12-38. Площадь возгорания составила 4 квадратных метрах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Как установили пожарные, в заведении произошло короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в подвале. Посетителей в здании не было, оттуда эвакуировали 6 сотрудников. К счастью, обошлось без пострадавших. По факту происшествия сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU