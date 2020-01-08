В Самарской области собака Тинто помогла поймать уголовника с наркотиками

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:36:01+03:00

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Сотрудники полиции Тольятти в декабре 2019 года благодаря служебно-разыскной собаке по кличке Тинто смогли задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Началось все с того, что за нарушение ПДД был остановлен автомобиль ВАЗ-2115.

- В ходе сбора административного материала полицейские заметили, что Тинто сигнальным обозначением указал на наличие в машине наркотических средств. В ходе досмотра в присутствии понятых в салоне был обнаружен и изъят бумажный сверток с порошком, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Госавтоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Водителя, ранее судимого за разбой и грабеж жителя Жигулевска, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Эксперты установили, что изъятый серый порошок - это метилэфедрон общей массой более 0,7 грамм, что относится к значительному размеру. На нарушителя возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают канал поставки запрещенного вещества и остальные детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU