Из ЦУМ Самара из-за ЧП эвакуировали 50 человек
На месте работали пожарные
Сотрудники МЧС в кратчайшие сроки прибыли на место событийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня днем, в среду 8 января, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о ЧП в ЦУМ Самара на улице Вилоновской. Случилось это в 13-52, на место событий выезжала пожарная бригада.
- Был объявлен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". На месте происшествия было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в коридоре первого этажа. Последующего горения не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Из здания эвакуировали 50 человек. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты выясняют причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU