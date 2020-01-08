Из ЦУМ Самара из-за ЧП эвакуировали 50 человек

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:45:27+03:00

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Сегодня днем, в среду 8 января, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о ЧП в ЦУМ Самара на улице Вилоновской. Случилось это в 13-52, на место событий выезжала пожарная бригада.

- Был объявлен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". На месте происшествия было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в коридоре первого этажа. Последующего горения не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Из здания эвакуировали 50 человек. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты выясняют причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU