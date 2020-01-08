В Тольятти девушка на "ватрушке" влетела в дерево и впала в кому
Зимние забавы порой бывают опасны. Так, 8 января в Тольятти серьезные травмы получила девушка, катающаяся на "ватрушке".
- Наши спасатели отработали вызов по эвакуации пострадавшей из леса. Вызов поступил от очевидцев, которые стали свидетелями того, как девушка на "ватрушке" столкнулась с деревом, - сообщает руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев.
По словам Дербенева, столкновение получилось очень серьезным. Пострадавшая после удара потеряла сознание и впала в кому. Врачи обратились к спасателям, так как не смогли самостоятельно эвакуировать девушку из леса - она находилась в одном километре от лыжной базы Автозаводского района.
К реанимобилю потерпевшую доставили с помощью снегоходов. Андрей Дербенев отмечает, что ранее поступала информация о пострадавшем ребенке и еще одной женщине, получивших травмы в похожих ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU