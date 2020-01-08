2020-01-08T16:51:03+03:00
Происшествия

В Тольятти девушка на "ватрушке" влетела в дерево и впала в кому

Спасатели помогли доставить пострадавшую до медиков
Михаил ГОРЮНОВ
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Зимние забавы зачастую оказываются опаснымиЗимние забавы зачастую оказываются опаснымиФото: соцсети
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Зимние забавы порой бывают опасны. Так, 8 января в Тольятти серьезные травмы получила девушка, катающаяся на "ватрушке".

- Наши спасатели отработали вызов по эвакуации пострадавшей из леса. Вызов поступил от очевидцев, которые стали свидетелями того, как девушка на "ватрушке" столкнулась с деревом, - сообщает руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев.

По словам Дербенева, столкновение получилось очень серьезным. Пострадавшая после удара потеряла сознание и впала в кому. Врачи обратились к спасателям, так как не смогли самостоятельно эвакуировать девушку из леса - она находилась в одном километре от лыжной базы Автозаводского района.

К реанимобилю потерпевшую доставили с помощью снегоходов. Андрей Дербенев отмечает, что ранее поступала информация о пострадавшем ребенке и еще одной женщине, получивших травмы в похожих ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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