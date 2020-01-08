В Самаре откорректировали каток на площади Славы
8 января като на площади Славы открыли позже обычного. Все дело в том, что не все были довольны качеством льда, да и погодные условия изменились, поэтому руководителям объекта понадобилось время для того, чтобы навести порядок.
- В целях обеспечения безопасности 8 января каток на площади Славы открыт для посещения с 16:30, - отметили в департаменте информационной политики Самарской области.
Как объяснили представители власти, катки с натуральным льдом работают по фактической погоде. При плюсовых отметках, а также повышенных требованиях к безопасности катающихся необходима дополнительная техническая корректировка льда.
Сейчас каток открыт и принимает гостей.
ИСТОЧНИК KP.RU