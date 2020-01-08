На маршрутках, следующих из Новокуйбышевска в Самару, появилось расписание и повысилась цена за проезд
Теперь, чтобы добраться до Самары, жителям Новокуйбышевска придется платить больше. А еще нужно заново сверять часы - изменилось расписание на маршрутах № 127 и 128. Точнее - оно появилось.
- Маршрутки № 127 и 128 между Новокуйбышевском и Самарой начали ходить по расписанию. Раньше водители ждали, пока микроавтобус заполнится людьми, сейчас транспорт отправляется каждые полчаса, - сообщает gorodnsk63.ru.
Что же касается новой стоимости проезда, то в 2020 году она выросла. От Новокуйбышевска до Самары теперь можно доехать за 70 рублей.
ФОТО: ГородНСК63
ФОТО: ГородНСК63
ИСТОЧНИК KP.RU