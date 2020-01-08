2020-01-08T19:27:35+03:00
Общество

На маршрутках, следующих из Новокуйбышевска в Самару, появилось расписание и повысилась цена за проезд

Теперь в областную столицу можно будет добраться за 70 рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Теперь маршрутки едут по расписанию ФОТО: ГородНСК63Теперь маршрутки едут по расписанию ФОТО: ГородНСК63
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Теперь, чтобы добраться до Самары, жителям Новокуйбышевска придется платить больше. А еще нужно заново сверять часы - изменилось расписание на маршрутах № 127 и 128. Точнее - оно появилось.

- Маршрутки № 127 и 128 между Новокуйбышевском и Самарой начали ходить по расписанию. Раньше водители ждали, пока микроавтобус заполнится людьми, сейчас транспорт отправляется каждые полчаса, - сообщает gorodnsk63.ru.

Что же касается новой стоимости проезда, то в 2020 году она выросла. От Новокуйбышевска до Самары теперь можно доехать за 70 рублей.

ФОТО: ГородНСК63

ФОТО: ГородНСК63

ФОТО: ГородНСК63

ФОТО: ГородНСК63

ИСТОЧНИК KP.RU

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