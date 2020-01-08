2020-01-08T22:11:46+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина упал с моста и погиб

По факту происшествия правоохранители проводят проверку
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Фото с места трагедии появилось в социальных сетяхФото с места трагедии появилось в социальных сетяхФото: соцсети
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 января, в Самаре произошла трагедия. Накануне с моста на автомобильной развязке "Новосемейкино - Старосемейкино" упал мужчина пенсионного возраста.

- Ему пытались помочь, но уже не успели. Он не выжил, - сообщают очевидцы случившегося в социальных сетях.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личные данные погибшего и обстоятельства его смерти. Напомним, что на днях аналогичный случай произошел не недавно открытом Фрунзенском мосту. По словам свидетелей того ЧП, сначала несчастный долго стоял у края, глядя вниз через перила. А потом полетел вниз, возможно, оступившись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре бесследно исчез высокий подросток
В Самаре мужчина упал с моста и погиб
На заброшенной даче в Тольятти нашли мужскую кисть и нижнюю часть его туловища
На маршрутках, следующих из Новокуйбышевска в Самару, появилось расписание и повысилась цена за проезд
В Самаре откорректировали каток на площади Славы
На Фрунзенском мосту нашли и заварили "прыгающие люки"
Под Самарой большегруз врезался в "Рено", пассажирка иномарки погибла
Олимпийская деревня у "Самара Арены" продолжит работу после новогодних каникул
В Тольятти девушка на "ватрушке" влетела в дерево и впала в кому
В Жигулевске молодой парень на иномарке сбил невнимательного пешехода
Из ЦУМ Самара из-за ЧП эвакуировали 50 человек
В Самарской области собака Тинто помогла поймать уголовника с наркотиками
В Самаре в ресторане "Каледония" произошел пожар
Мертвых бомжей в Самаре будут эвакуировать за 3 миллиона рублей в год
Фрунзенский мост заработает в полном объеме в марте 2020 года
Самарец в новогоднюю ночь убил своего знакомого кувалдой
Нарушительница и ее сын в реанимации: стали известны подробности смертельного ДТП на трасе Самара-Бугуруслан
В Тольятти на перекрестке столкнулись "Лада Калина" и "Митсубиси", есть пострадавшие
В Самарской области инспектор ДПС попался на взятке в 20 тысяч рублей
Избитую женщину обнаружили в Тольятти на ледовом поле
Самарские туристы, застрявшие в аэропорту Алматы из-за снегопада, смогли вылететь домой
На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары
Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»
Тольяттинская гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» стала частью Мировой Арктической серии
В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека