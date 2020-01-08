В Самаре мужчина упал с моста и погиб

8 Янв. 2020 2020-01-08T22:11:46+03:00

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Во вторник, 7 января, в Самаре произошла трагедия. Накануне с моста на автомобильной развязке "Новосемейкино - Старосемейкино" упал мужчина пенсионного возраста.

- Ему пытались помочь, но уже не успели. Он не выжил, - сообщают очевидцы случившегося в социальных сетях.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личные данные погибшего и обстоятельства его смерти. Напомним, что на днях аналогичный случай произошел не недавно открытом Фрунзенском мосту. По словам свидетелей того ЧП, сначала несчастный долго стоял у края, глядя вниз через перила. А потом полетел вниз, возможно, оступившись.

ИСТОЧНИК KP.RU