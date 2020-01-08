В Самаре мужчина упал с моста и погиб
Во вторник, 7 января, в Самаре произошла трагедия. Накануне с моста на автомобильной развязке "Новосемейкино - Старосемейкино" упал мужчина пенсионного возраста.
- Ему пытались помочь, но уже не успели. Он не выжил, - сообщают очевидцы случившегося в социальных сетях.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личные данные погибшего и обстоятельства его смерти. Напомним, что на днях аналогичный случай произошел не недавно открытом Фрунзенском мосту. По словам свидетелей того ЧП, сначала несчастный долго стоял у края, глядя вниз через перила. А потом полетел вниз, возможно, оступившись.
ИСТОЧНИК KP.RU