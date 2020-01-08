2020-01-08T22:50:41+03:00
Общество

В Самаре бесследно исчез высокий подросток

Никиту Полякова не могу найти с 4 января
Михаил ГОРЮНОВ
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Волонтеры просят помочь в поиске Никиты ПоляковаВолонтеры просят помочь в поиске Никиты ПоляковаФото: соцсети
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В областной столице бесследно исчез подросток. Волонтеры поисково-спасательного отряда сегодня, 8 января, сообщили о розыске 17-летнего Никиты Полякова.

- Он пропал в Самаре 4 января 2020 года. Сейчас ведется информационный поиск молодого человека, - сообщают представители организации.

Приметы Никиты: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые короткие, глаза карие. На момент исчезновения он был одет в черные джинсы и куртку.

В социальных сетях местная жительница заявила, что видела похожего на Полякова парня на Автовокзале. Сейчас эта информация проверяется.

Всех, кто видел пропавшего, просят звонить инфоргу поиска Светлане: +7 996 744 78 67. Также обратиться можно в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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