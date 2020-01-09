Хоккейная «Лада» рассталась с одним нападающим и подписала контракты с двумя игроками

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:24:59+03:00

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В составе тольяттинского хоккейного клуба «Лада» произошли изменения. Команду покинул нападающий Вячеслав Андрющенко, который выступал в ее составе с 2018 года и за два сезона набрал 51 (25+26) очко.

- Решение о расставании с Вячеславом Андрющенко далось нам непросто. Результаты и характер последних матчей вынудили нас искать усиление в линию обороны - требовался опытный защитник. Чтобы подписать контракт защитником старше 29 лет, нам нужно было расстаться с кем-то из нападающих. Выбор пал на Андрющенко. Мы благодарим его за работу и желаем успехов в новом клубе, - прокомментировал уход нападающего главный тренер «Лады» Александр Титов.

Также команду временно покинул защитник Никита Кротиков. Его командировали в саратовский «Кристалл», с которым у тольяттинцев заключен договор о сотрудничестве. Кроме того, «Ладу» пополнили два игрока: защитник Александр Будкин и нападающий Александр Сигарев. Контракты с ними были подписаны до конца сезона. Отметим, что Александр Будкин до недавнего времени выступал за ХК «Сочи», а Андрей Сигарев, который ранее уже играл в составе тольяттинской команды, - за ХК «Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU