2020-01-09T08:24:59+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» рассталась с одним нападающим и подписала контракты с двумя игроками

Команду пополнили новый защитник и нападающий
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

В составе тольяттинского хоккейного клуба «Лада» произошли изменения. Команду покинул нападающий Вячеслав Андрющенко, который выступал в ее составе с 2018 года и за два сезона набрал 51 (25+26) очко.

- Решение о расставании с Вячеславом Андрющенко далось нам непросто. Результаты и характер последних матчей вынудили нас искать усиление в линию обороны - требовался опытный защитник. Чтобы подписать контракт защитником старше 29 лет, нам нужно было расстаться с кем-то из нападающих. Выбор пал на Андрющенко. Мы благодарим его за работу и желаем успехов в новом клубе, - прокомментировал уход нападающего главный тренер «Лады» Александр Титов.

Также команду временно покинул защитник Никита Кротиков. Его командировали в саратовский «Кристалл», с которым у тольяттинцев заключен договор о сотрудничестве. Кроме того, «Ладу» пополнили два игрока: защитник Александр Будкин и нападающий Александр Сигарев. Контракты с ними были подписаны до конца сезона. Отметим, что Александр Будкин до недавнего времени выступал за ХК «Сочи», а Андрей Сигарев, который ранее уже играл в составе тольяттинской команды, - за ХК «Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нефтегорском районе подросток на тюбинге влетел в газовую опору и попал в больницу
Хоккейная «Лада» рассталась с одним нападающим и подписала контракты с двумя игроками
Стали известны причины смертельного ДТП под Самарой с участием «Рено» и грузовика
В Самаре бесследно исчез высокий подросток
В Самаре мужчина упал с моста и погиб
На заброшенной даче в Тольятти нашли мужскую кисть и нижнюю часть его туловища
На маршрутках, следующих из Новокуйбышевска в Самару, появилось расписание и повысилась цена за проезд
В Самаре откорректировали каток на площади Славы
На Фрунзенском мосту нашли и заварили "прыгающие люки"
Под Самарой большегруз врезался в "Рено", пассажирка иномарки погибла
Олимпийская деревня у "Самара Арены" продолжит работу после новогодних каникул
В Тольятти девушка на "ватрушке" влетела в дерево и впала в кому
В Жигулевске молодой парень на иномарке сбил невнимательного пешехода
Из ЦУМ Самара из-за ЧП эвакуировали 50 человек
В Самарской области собака Тинто помогла поймать уголовника с наркотиками
В Самаре в ресторане "Каледония" произошел пожар
Мертвых бомжей в Самаре будут эвакуировать за 3 миллиона рублей в год
Фрунзенский мост заработает в полном объеме в марте 2020 года
Самарец в новогоднюю ночь убил своего знакомого кувалдой
Нарушительница и ее сын в реанимации: стали известны подробности смертельного ДТП на трасе Самара-Бугуруслан
В Тольятти на перекрестке столкнулись "Лада Калина" и "Митсубиси", есть пострадавшие
В Самарской области инспектор ДПС попался на взятке в 20 тысяч рублей
Избитую женщину обнаружили в Тольятти на ледовом поле
Самарские туристы, застрявшие в аэропорту Алматы из-за снегопада, смогли вылететь домой
На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары
Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»
Тольяттинская гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» стала частью Мировой Арктической серии
В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека