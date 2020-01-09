В Нефтегорском районе подросток на тюбинге влетел в газовую опору и попал в больницу

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:41:46+03:00

Лихой заезд по селу закончился для одного из парней тяжелыми травмами Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Ночью 8 января в селе Зуевка в Нефтегорском районе произошло серьезное ДТП. На улице Ленина примерно в 1:00 17-летний подросток влетел на тюбинге в газовую опору. До этого же момента парня возил за собой его друг на «семерке».

- 21-летний молодой человек, не имея водительских прав, перевозил по улице Ленина подростка на тюбинге, который они прикрепили веревкой к заднему буксировочному крюку. В ходе движения тюбинг выехал на правую обочину, и подросток ударился об газовую опору, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Парень получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU