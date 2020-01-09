В Тольятти влюбленные решили с помощью наркотиков заработать на свадьбу и отправились за решетку
В Тольятти суд вынес приговор двоим молодым людям - 22-летнему парню и 23-летней девушке. Парочку обвиняли в распространении наркотиков на территории города.
- Установлено, что в феврале 2019 года молодые люди вступили в сговор и установили на сотовом телефоне мессенджер, с помощью которого поддерживали связь с организатором преступной группы. Согласно отведенным ролям, они должны были забирать в указанном месте крупные партии наркотиков и в дальнейшем прятать их в тайниках-закладках. За это паре обещали денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Задержали молодых людей в конце февраля прошлого года с 26 граммами наркотиков. В отношении них завели уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков с крупном размере по предварительному сговору". В суде парочка признала свою вину. Влюбленные рассказали, что решили пойти на преступление, чтобы накопить деньги на свадьбу. Служители Фемиды признали девушку и парня виновными и назначили им 4,5 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU