2020-01-09T09:02:03+03:00
Происшествия

В Тольятти влюбленные решили с помощью наркотиков заработать на свадьбу и отправились за решетку

Молодые люди должны были за вознаграждение прятать запрещенные вещества в тайниках-закладках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил молодых людей к 4,5 годам лишения свободыСуд приговорил молодых людей к 4,5 годам лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти суд вынес приговор двоим молодым людям - 22-летнему парню и 23-летней девушке. Парочку обвиняли в распространении наркотиков на территории города.

- Установлено, что в феврале 2019 года молодые люди вступили в сговор и установили на сотовом телефоне мессенджер, с помощью которого поддерживали связь с организатором преступной группы. Согласно отведенным ролям, они должны были забирать в указанном месте крупные партии наркотиков и в дальнейшем прятать их в тайниках-закладках. За это паре обещали денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Задержали молодых людей в конце февраля прошлого года с 26 граммами наркотиков. В отношении них завели уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков с крупном размере по предварительному сговору". В суде парочка признала свою вину. Влюбленные рассказали, что решили пойти на преступление, чтобы накопить деньги на свадьбу. Служители Фемиды признали девушку и парня виновными и назначили им 4,5 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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