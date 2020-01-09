2020-01-09T09:10:40+03:00
Спорт

У «Самары» появилась женская команда по баскетболу 3х3

В прошлом году в структуре клуба объявили о дебюте аналогичной мужской команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дебют женской команды состоится сегодня, 9 января, на турнире в Иваново. Фото: БК "Самара".Дебют женской команды состоится сегодня, 9 января, на турнире в Иваново. Фото: БК "Самара".
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В Самаре продолжают развивать баскетбол 3х3. В структуре местного одноименного клуба появилась женская команда. Напомним, в прошлом году в «Самаре» объявили о создании аналогичной мужской команды, которая уже успела дебютировать в чемпионате страны. Дебют женской команды состоится сегодня, 9 января, на турнире в Иваново.

- Команда была создана совсем недавно, но вошли в нее игроки, имеющие богатый опыт и в «классическом», и в «уличном» баскетболе. Чего стоят только достижения Ольги Русановой, которая выигрывала медали чемпионата России еще в составе ВБМ-СГАУ! Также в первый состав «Самары» вошли Кристина Чинкина, Юлия Попова и Мария Чернова (плюс не поехавшие в Иваново Маргарита Буланова и Анастасия Темникова), - рассказали в пресс-службе БК «Самара».

Кроме того, произошли изменения в составе мужской команды, которая также сыграет в Иваново в рамках третьего этапа чемпионата страны. Место в команде вместо травмированного Вячеслава Долгих займет Владимир Радивоевич.

- Он несколько лет провел в системе нашего клуба, завоевывал медали ДЮБЛ и Единой молодежной лиги ВТБ, а сезоны-2017/2018 и 2018/2019 отыграл в Суперлиге-2 за тобольский «Нефтехимик» и тульский «Арсенал». Компанию вернувшемуся в «Самару» Радивоевичу в Иваново составят Андрей Ширкин, Владислав Чесноков и Дмитрий Приходько, - уточнили в «Самаре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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